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لبنان

توتر كبير في محيط قصر عدل صيدا.. ماذا حصل هناك؟ (صورة)

Lebanon 24
06-03-2023 | 06:46
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شهد محيط قصر عدل - صيدا، توتراً كبيراً، اليوم الإثنين، إثر تحرك إعتراضي لعددٍ من الشبان استنكاراً لحُكم قضائي صدر مؤخراً.
 
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وبحسب مندوبة "لبنان24"، فإنّ شباناً من آل الجنزوري وآخرين من آل الأسود وصلوا إلى محيط قصر العدل استنكاراً لقرار قضى بإطلاق سراح شبانٍ متورطين بقضية ترتبط بإشكال بين أصحاب مولدات في مدينة صيدا عام 2017، وهي حادثة أسفرت عن وفاة شخصين.
 
وخلال التحرك، وقعت مناوشات استدعت تحركاً من القوى الأمنية التي حاولت إنهاء التوتر.
 
يُشار إلى أنّ التحرك الاعتراضي لآل الجنزوري وآل الأسود بدأ قبل أيام بعد ورود معلومات إليهم عن عملية إخلاء السبيل التي حصلت.
 
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