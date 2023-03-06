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لبنان

بخاش زار مقر بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان: لضرورة التعاون الكامل

Lebanon 24
06-03-2023 | 06:54
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 زار نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفسور يوسف بخاش، مقر بعثة "الاتحاد الاوروبي" في لبنان، والتقى مديرة برنامج الصحة والمجتمع المدني في "البعثة" مدوري سيفيرينيني.
 
 
وعرض بخاش مع سيفيرينيني بحسب بيان النقابة، لتحديات القطاع الطبي في لبنان في ظل الازمة المالية الحادة وارتفاع الفاتورة الاستشفائية، بما يحول دون قدرة المريض على متابعة علاجه.
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وقدم بخاش الى مديرة البعثة "برنامجه لتخطي الازمة ولو بشكل موقت إستنادا الى ايلاء مراكز الرعاية الصحية الاولية الاهتمام اللازم، وتأسيس مراكز في المحافظات على ان تكون باشراف المستشفيات الجامعية لتأمين جودة الخدمات الصحية ومتابعة اوضاع المريض وفق المعايير الطبية المعمول بها في داخل هذه المستشفيات بما يعيد نوعا من الامن الصحي الى نصابه. كما يعزز دور الطب العائلي الذي يجب ان يكون هو المحور الأساسي في الدورة العلاجية لاي مريض قبل اللجوء الى الطبيب الاختصاصي".
 
وشدد البخاش على "ضرورة التعاون الكامل بين مكونات المجتمع الطبي والجهاز التمريضي والمنظمات العاملة في هذا المجال لتمرير هذه المرحلة الصعبة". (الوكالة الوطنية)
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