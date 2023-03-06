اعتصام لأساتذة الملاك في التعليم الثانويّ الرّسميّ في النبطية

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نفّذ أساتذة الملاك في التعليم الثانويّ الرّسميّ في قضاء النبطية اعتصامًا أمام المنطقة التربويّة في النبطية، بعد أن عُقِدت جمعيّات عموميّة وتم التوقيع خلالها على توصية بالاستمرار في الإضراب حتى تحقيق المطالب.وتوافق المعتصمون على الاستمرار في تحرُّكهم، وتداعو إلى التجمّع يوم غدٍ الثلاثاء تمام العاشرة صباحًا أمام المنطقة التربوية، والانطلاق بمسيرة باتجاه فرع المصرف المركزيّ في المدينة. (الوكالة الوطنية)