Advertisement

لبنان

اعتصام لأساتذة الملاك في التعليم الثانويّ الرّسميّ في النبطية

Lebanon 24
06-03-2023 | 06:52
A-
A+
Doc-P-1044789-638137083413895756.png
Doc-P-1044789-638137083413895756.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 نفّذ أساتذة الملاك في التعليم الثانويّ الرّسميّ في قضاء النبطية اعتصامًا أمام المنطقة التربويّة في النبطية، بعد أن عُقِدت جمعيّات عموميّة وتم التوقيع خلالها على توصية بالاستمرار في الإضراب حتى تحقيق المطالب.
Advertisement


وتوافق المعتصمون على الاستمرار في تحرُّكهم، وتداعو إلى التجمّع يوم غدٍ الثلاثاء تمام العاشرة صباحًا أمام المنطقة التربوية، والانطلاق بمسيرة باتجاه فرع المصرف المركزيّ في المدينة. (الوكالة الوطنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:53 | 2023-03-07
04:00 | 2023-03-07
06:00 | 2023-03-07
10:08 | 2023-03-07
10:02 | 2023-03-07
10:00 | 2023-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website