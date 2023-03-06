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لبنان

بعد حادثة إهدن يوم أمس... هكذا تحرّكت قوى الأمن

Lebanon 24
06-03-2023 | 07:31
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بعد تعرض الشابة ريتا يوسف الضعيف لهجوم من كلب في بلدة إهدن قرب "أوتيل مسيت"، أُصيبت نتيجته بجروح بالغة، أوقفت القوى الامنية اليوم صاحب الكلب بعدما حضرت إلى منزله وسط اعتراض بعض الاهالي، واقتادته إلى التحقيق، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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كلب

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