كلاس بحث ومولوي في حلول لمسألة تجنيس اللاعب الاميركي سبيلمان والتقى ابي رميا

زار وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلاس، وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي في مكتبه، في زيارة خصصت للبحث في الحلول المناسبة لمسألة تجنيس اللاعب الأميركي عمري سبيلمان لحساب المنتخب اللبناني المشارك في كأس العالم المقبلة في كرة السلة.



Advertisement

وتحرك الوزير كلاس فور تلقيه كتابا رسميا من الاتحاد اللبناني لكرة السلة حمل الرقم (068/23)، وذلك حرصا منه على المصلحة الوطنية، وسعيا لإيجاد الآلية الدستورية المناسبة في ظل الفراغ الرئاسي، باعتبار مرسوم التجنيس هو من الصلاحيات اللصيقة لرئاسة الجمهورية.



وقال كلاس:" إن الوزير مولوي كان متجاوبا للغاية لشروحاته ومتفهما ومقدرا لاحتياجات المنتخب الوطني التي جرى شرحها كي يظهر في كأس العالم بما يليق بإسم الوطن، ووعد بدراسة كل السبل الممكنة والبحث عن مخرج قانوني في ظل الفراغ الرئاسي، من خلال التواصل مع رئاسة الحكومة ووزير الشباب والرياضة.



وأبلغ كلاس مولوي شكر وزارة الشباب والرياضة خصوصا والحركة الرياضية عموما لمختلف القوى الأمنية لمتابعتها واهتمامها وحفظها لأمن الملاعب، متمنيا عليها الاستمرار في هذا الحرص لما له من أهمية وطنية واجتماعية، فيما أعرب وزير الداخلية عن "ثقته بالشباب اللبناني"، مؤكدا أن "الاخلاق والروح الرياضية هما الرصيد الوطني الذي نفتخر به".

واستقبل كلاس في مكتبه في الوزارة، رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب سيمون أبي رميا.

وخلال اللقاء، تم البحث في ملف تجنيس اللاعب الأجنبي عمري سبيلمان، لحساب منتخب لبنان لكرة السلة، وسبل تجاوز العوائق الدستورية التي تمنع انجاز هذا الملف بما يخدم أفضل مشاركة ممكنة لمنتخب لبنان في كأس العالم.

وعرض كلاس وأبي رميا ملف استضافة لبنان لحدث "بيروت عاصمة الشباب العربي 2023" والبرنامج وسُبل التمويل، ومشاركة وفد لبناني رفيع في مؤتمر وزراء الشباب والرياضة العرب المقرر في الثامن عشر والتاسع عشر من الجاري في مدينة جدّة في المملكة العربية السعودية.

وعرض أبي رميا للتوجه الموجود لدى لجنة الشباب والرياضة لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن مسبح الرئيس اميل لحود الاولمبي.

كما وأطلع الوزير كلاس على جدول أعمال اجتماع اللجنة المقرر يوم الخميس المقبل.

وعرض أبي رميا أيضاً لملف المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والشبابية والكشفية ومدى قانونية استمرار مجلس ادارتها في موقعه، في ظل استقالات واعتذارات لبعض الأعضاء، وانتهاء السنّ القانونية لرئيسه.

وصباحاً، زار كلاّس مدينة الرئيس كميل شمعون الرياضية، حيث التقى رئيس مجلس ادارة المؤسسسة العامة للمنشآت الرياضية والشبابية والكشفية رياض الشيخة، في حضور المدير العام بالتكليف للمؤسسة محمد عويدات، ورئيس دائرة العلاقات العامة في الوزارة حسن شرارة، ومدير مكتب الوزير حسين عمر، وعضوة مجلس الادارة السيدة دينا نصر.

وناقش المجتمعون سبل تفعيل المؤسسة وتطوير عملها على الرغم من الظروف القائمة في البلاد، وتم الاتفاق على تسلّم وتسليم لمركز المدير العام للمؤسسة بين الشيخة وعويدات يوم الخميس المقبل. (الوكالة الوطنية)