كتاب من الخليل الى تجمع "الشركات المستوردة للنفط".. ماذا جاء فيه؟

وجه وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور يوسف الخليل كتابا الى تجمع "الشركات المستوردة للنفط"، حول تسديد جزء من الضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة من مستوردي المحروقات نقدا، بما فيها الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالتصاريح الفصلية التي يتقدم بها هؤلاء المكلفون الخاضعون لهذه الضريبة.

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