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لبنان

أصوات مثل الإنفجارات تُسمع في هذه المناطق... ما طبيعتها؟

Lebanon 24
06-03-2023 | 08:35
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن سماع أصوات مثل الإنفجارات في مناطق عدة كالناعمة وحارة الناعمة وجدرا وبعض مناطق اقليم الخروب.
 
وبعد التدقيق، تبيّن أنّ هناك تمارين تدريبية للجيش وتفجير ذخائر.
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