أصوات مثل الإنفجارات تُسمع في هذه المناطق... ما طبيعتها؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن سماع أصوات مثل الإنفجارات في مناطق عدة كالناعمة وحارة الناعمة وجدرا وبعض مناطق اقليم الخروب.

وبعد التدقيق، تبيّن أنّ هناك تمارين تدريبية للجيش وتفجير ذخائر.