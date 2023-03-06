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لبنان

خير والحسيني استقبلا البعثة الطبية المصرية البديلة للمستشفى العسكري في حرج بيروت

Lebanon 24
06-03-2023 | 08:37
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استقبل الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير في مطار رفيق الحريري الدولي، في حضور الملحق العسكري في سفارة جمهورية مصر العربية العميد احمد الحسيني، البعثة الطبية المصرية البديلة للبعثة الطبية السابقة  للمستشفى المصري العسكري في حرج بيروت - قصقص، بتوجيه من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، حيث يعالج هذا المستشفى  يوميا اكثر من 600 مريض في كل الاختصاصات، اضافة الى الادوية المتوافرة مجانا من دون اي مقابل.
 
واعلن اللواء الركن خير انه "سيعمل مع المستشفى المصري العسكري على استقبال المرضى من كافة المحافظات اللبنانية". (الوكالة الوطنية)
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