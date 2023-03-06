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لبنان

رئيس بلدية طرابلس: باشرنا الكشف على الأبنية المتصدّعة

Lebanon 24
06-03-2023 | 08:48
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اعلن رئيس بلدية طرابلس المهندس احمد قمر الدين انّ "البلدية باشرت الكشف على الأبنية المتصدّعة التي بلغ عددها ما يقارب المئة جراء قدم عمر البناء او جراء الهزات الأرضية".

 وقال في تصريح: "ان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي أبلغنا ببدء العمل على توفير بدل إيواء من قبل الدولة للمواطنين الذين سيخلون هذه المباني ريثما تنتهي عملية الترميم بأسرع وقت ممكن".

 
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وأشار الى انالعمل سيستمر لإستكمال الكشف على المباني المتضررة في مختلف أحياء طرابلس من التبانة الى القبة والسويقة وابي سمراء ومختلف الأحياء القديمة". (الوكالة الوطنية)

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