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لبنان

سقوط حمولة شاحنة نقل يسبب إزدحاماً في البداوي

Lebanon 24
06-03-2023 | 08:53
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 تسبب سقوط حمولة زجاج من شاحنة نقل كبيرة على أوتوستراد البداوي الجديد في ازدحام خانق لحركة السير في المحلة، وعند المدخل الشمالي لمدينة طرابلس حيث وقع الحادث الذي اقتصرت أضراره على الماديات.
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