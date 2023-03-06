سقوط حمولة شاحنة نقل يسبب إزدحاماً في البداوي

تسبب سقوط حمولة زجاج من شاحنة نقل كبيرة على أوتوستراد البداوي الجديد في ازدحام خانق لحركة السير في المحلة، وعند المدخل الشمالي لمدينة طرابلس حيث وقع الحادث الذي اقتصرت أضراره على الماديات.

Advertisement