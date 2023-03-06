إرتفاع في تسعيرة الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 80000 و80400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 79900 و80500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.