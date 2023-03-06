Advertisement

لبنان

بشأن حريق برج كرم في الأشرفية - الرميل... ماذا أعلنت بلديّة بيروت؟

Lebanon 24
06-03-2023 | 09:18
A-
A+
Doc-P-1044826-638137167120165656.jpg
Doc-P-1044826-638137167120165656.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أنه على إثر تلقي بلاغ يفيد عن حصول حريق كبير في إحدى الأبنية الشاهقة في منطقة الأشرفية، توجهت على الفور فرق الإطفاء والاسعاف من فوج إطفاء مدينة بيروت وعند وصولهم كانت سحب الدخان تتصاعد من الطبقات العليا من برج كرم في منطقة الأشرفية – الرميل، حيث عمل رجال الفوج بمؤازرة الدفاع المدني في الوصول الى مكان الحريق واخماده بالسرعة اللازمة، ليتبين أن الحريق بدأ في الطبقتين الاول والثانية وامتد عبر منور المبنى إلى الطبقات العلوية وصولا إلى الطبقة ٢٤، وان التدخل السريع لرجال الاطفاء حال دون امتداد النيران الى باقي أرجاء وطبقات المبنى التي كانت ستؤدي حتماً الى احتراقه بالكامل.
Advertisement
بعد محاصرة النيران في منور البناء والسيطرة على الحريق تم سحب ثلاث قوارير غاز كانت موضوعة في المكان، كما أنه لم يسجل أي إصابات بشرية وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:53 | 2023-03-07
04:00 | 2023-03-07
06:00 | 2023-03-07
10:08 | 2023-03-07
10:02 | 2023-03-07
10:00 | 2023-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website