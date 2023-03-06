المكتب الإعلامي لدياب نفى حوارا بين دياب وأحد المصرفيين

صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس الدكتور حسان دياب البيان التالي:

"أوردت إحدى الصحف اليوم حواراً مزعوماً بين الرئيس الدكتور حسان دياب وبين أحد المصرفيين حول قرار توقف لبنان عن دفع سندات "اليوروبوندز"، لا يمكن اعتباره إلا في سياق خطة منظومة الفساد التي تريد رمي موبقاتها وربط الانهيار المالي المتراكم منذ عقود نتيجة السياسات المالية الخاطئة بقرار التوقّف عن دفع سندات "اليوروبوندز".

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وأضاف: "إن ما أوردته الصحيفة عار من الصحة جملة وتفصيلاً، وموقف الرئيس دياب من هذا الأمر معلن ولا يحتمل أي تأويل". (الوكالة الوطنية)