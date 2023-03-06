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لبنان

حميه عرض مع وفد "توتال" لملف التنقيب.. مارتنير: إعلان نتائج الحفر في البلوك 9 نهاية العام

Lebanon 24
06-03-2023 | 09:56
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 عقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه في مكتبه بالوزارة اليوم، اجتماعا تنسيقيا مع وفد من شركة "توتال" برئاسة مدير عام الاستكشاف والانتاج رومان دو لا مارتنير وعضوية المدراء بريتران سيزير، جان اليكس غرانبيير وشربل شدياق، اعضاء مجلس ادارة واستثمار مرفأ بيروت، مدراء من المديرية العامة للطيران المدني، بحضور عضوي مجلس ادارة هيئة قطاع البترول كابي دعبول ووسام شباط، وتم البحث في الملفات التي تعنى بها وزارة الأشغال في ملف التنقيب عن النفط والغاز.

 
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خلال الاجتماع، شدد حمية على "وجوب التنسيق بين جميع الادارات المعنية بهذا الموضوع واتخاذ التسهيلات المناسبة ضمن اطار القوانين"، طالبا من "الادارات التابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل في المرفأ والمطار الى العمل على اتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها إتمام كل ما يُطلب منها تحت سقف القوانين، وذلك بعيداً عن أي رتابة إدارية"، مؤكدا في هذا الإطار أن "مرافق الوزارة ، من مرفأ بيروت والمطار هي على أتم الاستعداد لأن تلعب دورها الفعال بالمساهمة في وصول ملف التنقيب عن النفط والغاز الى الخواتيم التي يتطلع إليها لبنان حكومة وشعبا".

 
 

بدوره، أكد دو لا مارتنير لوزير الاشغال أن "نهاية أيلول المقبل هو الموعد المرتقب لبدء أعمال الحفر في البلوك رقم 9، على أن تكون نهاية العام الحالي الموعد النهائي لإعلان نتائج عمليات الحفر". (الوكالة الوطنية)

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