عودة الإنترنت في الضنية إلى العمل بعد إصلاح الأعطال

تمكنت الورش الفنية التابعة لهيئة "أوجيرو" من إصلاح الأعطال التي طرأت على شبكة الإنترنت والإتصالات الأرضية في الضنية، وإعادتها إلى طبيعتها بعد ظهر اليوم، بعدما انقطعت عن المنطقة منذ صباح يوم الأحد الماضي عن آلاف المشتركين، بسبب سرقة مجهولين الكابل الرئيسي "فايبر" المغذي للإنترنت والإتصالات في المنطقة.

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