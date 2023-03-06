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لبنان

الصوري زار كهرباء زحلة: للاسراع في الاجراءات من أجل استمرارها بالتغذية بعد 8 آذار

Lebanon 24
06-03-2023 | 10:22
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 زار راعي أبرشية زحلة وبعلبك وتوابعهما للروم الارثوذكس المتروبوليت أنطونيوس الصوري اليوم، يرافقه الوكيل العام الارشمندريت إرمياء عزام ومدير مكتبه الأب بورفيريوس إبراهيم، شركة كهرباء زحلة والتقى مديرها العام المهندس أسعد نكد.
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وخلال الزيارة،ة شدد الصوري على "ضرورة الاسراع في الاجراءات القانونية لاستمرار شركة كهرباء زحلة بالتغذية الكهربائية قبل الثامن من آذار".
 
 
وقال: "زيارتنا اليوم الى شركة كهرباء زحلة للتأكيد على ضرورة استمرارها بالتغذية الكهربائية لزحلة وست عشرة بلدة بقاعية. ونؤكد وقوفنا الى جانب هذه الشركة التي برهنت عن احترافية في ادارة قطاع الكهرباء وسط ازمة غير مسبوقة يمر بها لبنان ومؤسساته، ونطلب اتخاذ اجراءات قانونية سريعة حتى لا نقع في محظور الظلام في الثامن من آذار".

من جهته، لفت نكد إلى ان "المهلة القانونية لاستمرار عمل الشركة بالتغذية الكهربائية تنتهي ليل 8 آذار وحتى الساعة لم يصدر اي مسوغ قانوني أو قرار رسمي يخول الشركة بالاستمرار". (الوكالة الوطنية)
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