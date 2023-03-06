مشاركة قوى الأمن في المهرجان اللبناني للكتاب - انطلياس

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي :

"في إطار التّعاون القائم مع مؤسسات المجتمع المدني بما يتماهى مع مبادئ الشرطة المجتمعية، شاركت قوى الأمن الدّاخلي في افتتاح المهرجان اللبناني للكتاب للسنة /39/ الذي نظمته الحركة الثقافية - انطلياس بتاريخ 3-3-2023 ويستمر لغاية 12-3-2023 في الصالة الكبرى لدير مار الياس - انطلياس.

يتضمن هذا المهرجان إضافة الى معرض الكتاب، المنصات الرقمية المتخصصة، ندوات ولقاءات ثقافية وشعرية.

لذلك، تدعو قوى الأمن المواطنين الكرام إلى زيارة المساحة المخصصة لها في المعرض المذكور، حيث يقوم عناصرها بمهام توعوية حول السلامة المرورية وتوزيع المنشورات".