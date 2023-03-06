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لبنان

المرتضى استقبل طرابلسي واتفقا على احياء مناسبة ثقافية في الاونيسكو

Lebanon 24
06-03-2023 | 10:39
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التقى وزير الثقافة  في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع -المكتبة الوطنية، النائب الدكتور عدنان طرابلسي واتفقا على احياء مناسبة ثقافية في الاونيسكو في السادس عشر من شهر آذار الحالي. (الوكالة الوطنية)
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