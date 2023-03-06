ترقبوا.. ماذا سيتقرّر غداً بشأن "تغيير التوقيت" في لبنان؟

علم "لبنان24" أن اجتماعاً سيُعقد غداً يضم المعنيين، لبحث موضوع التوقيت وما إذا كان سيستمر العمل بالتوقيتين الصيفي والشتوي أم أنّه سيتم تغيير هذا الأمر.

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