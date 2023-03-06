بلبلة داخل المحكمة... إليكم ما حصل بعد طلب القاضي

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّه أثناء جلسة محاكمة منفذ جريمة قتل عائلة مختار بلدة أنصار الجنوبية زكريا صفاوي، طلب القاضي ان يتم الكشف على المجرم من قبل طبيب نفسي، فحصلت بلبلة داخل المحكمة من قبل المختار وأقارب الضحايا الذين رفضوا القرار.

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