مولوي ناقش مع فرونتسكا تحضيرات الانتخابات البلدية والاختيارية

استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، في مكتبه اليوم، الممثلة المقيمة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا.



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والتقى مولوي النائب محمد سليمان، وبحث معه في شؤون تتعلق بمنطقة عكار. وتم استكمال النقاش حول التحضيرات الإدارية واللوجستية الجارية في الوزارة، تحضيرا للانتخابات البلدية والاختيارية.والتقى مولوي النائب محمد سليمان، وبحث معه في شؤون تتعلق بمنطقة عكار.

كما واستقبل أيضا النائب أحمد الخير، وجرى عرض للأوضاع العامة.





وأيضاً استقبل ممثل منظمة UNHCR في لبنان ايفو فريجسن، وتم عرض مشاريع المنظمة في لبنان. (الوكالة الوطنية)



