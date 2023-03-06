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لبنان

هزّة أرضية جديدة في لبنان.. إليكم قوّتها ومصدرها

Lebanon 24
06-03-2023 | 11:30
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رصدت تطبيقات الهزّات الأرضيّة والزلازل، مساء اليوم الإثنين، هزّة أرضية داخل لبنان مصدرها منطقة عانا البقاعيّة.
 
وبحسب التطبيقات، فإنّ قوة الهزة بلغت 2.60 درجة على مقياس ريختر، وقد وقعت عند الساعة 5.15 مساءً.
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