هزّة أرضية جديدة في لبنان.. إليكم قوّتها ومصدرها

رصدت تطبيقات الهزّات الأرضيّة والزلازل، مساء اليوم الإثنين، هزّة أرضية داخل لبنان مصدرها منطقة عانا البقاعيّة.

وبحسب التطبيقات، فإنّ قوة الهزة بلغت 2.60 درجة على مقياس ريختر، وقد وقعت عند الساعة 5.15 مساءً.