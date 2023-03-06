"الكتائب": اكتمال عدد أعضاء المكتب السياسي الـ22 بانتخاب 6 جدد

أعلن حزب "الكتائب اللبنانية" في بيان، أنه "أتم عملية انتخاب اعضاء المكتب السياسي ليكتمل عدد أعضائه الـ22 بحسب ما ينص عليه النظام الداخلي".



وأشار الى أن "الانتخابات جرت في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، حيث قام اعضاء المكتب السياسي المنتخبين في خلال المؤتمر العام الذي انعقد في 3 - 4 - 5 من شهر شباط الماضي، باختيار 6 أعضاء اضافيين من بين 10 تنافسوا على المقاعد، وقد فاز في الانتخابات كل من: جورج يزبك، رشيد رحمه، زينة حبيقة، مجيد العيلة، ابراهيم مرجي، وليد فارس وانضموا الى عضوية المكتب السياسي مع كل من آلان حكيم، أرز فدعوس، لينا الجلخ، ريتا بولس، سعد الله عردو، سمير خلف، ناجي صفير، جان زيلع، سهيل حمدان، جويل بو عبود، مارون عساف، رستم صعيبي، جوزفين قديسي، غسان ابو جوده، جورج اسطفان وبشير عساكر".

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