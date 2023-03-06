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لبنان
في بلدة بقاعيّة.. تدشين مشروع للطاقة الشمسية بتمويل سويسري
Lebanon 24
06-03-2023
|
12:49
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أقيم في بلدة النبي شيت البقاعية حفل تدشين حقل الطاقة الشمسية للبئر رقم 13 الذي يغذي حوالى 1500 وحدة سكنية، بتمويل من السفارة السويسرية في لبنان.
ونوه رئيس بلدية النبي شيت حسن الموسوي بـ"جهود الدولة السويسرية في هذه المرحلة على صعيد مشاريع المياه".
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