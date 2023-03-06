فيديو لجهاز تجسس إسرائيلي في بلدة جنوبية.. أين تمّ تثبيته؟

أعلن الصحافي الزّميل علي شعيب عبر حسابه على "تويتر" عن اكتشاف جهاز تجسّس إسرائيلي زرعهُ جيش العدو على مقربةٍ من موقع "العباد" داخل الأراضي اللبنانية وتحديداً في بلدة حولا الجنوبيّة.

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ونشر شعيب مقطع فيديو يُظهر الجهاز الذي تم اكتشافه، وقد تبيّن أنه موضوع داخل مُجسّم على شكلِ صخرة.

من جهتها، كشفت معلومات "لبنان24" أنّ جهاز التجسس الذي تمّ اكتشافه يبعد نحو 60 متراً عن السياج الحدود ونقطة "علامة" الخط الأزرق، كما أنه يبعد نحو 40 متراً عن موقع لقوات "اليونيفيل".