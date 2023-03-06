بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 79700 و80100 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان قد سجّل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 80000 و80400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.