برقيّة من "قوى الأمن" عن "بطاقة مالية" تنتشر بكثافة.. إليكم قصّتها

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي برقيّة مزيفة قيل أنها صادرة عن المدير العام لـ"قوى الأمن الداخلي" اللواء عماد عثمان، وتتضمن إعلاناً موجهاً إلى القوى الأمنية بأنه سيجري تسيمهم بطاقات لإستلام المساعدات الأميركية.

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وجاء في نصّ البرقية المزيفة التي حملت الرقم 85605 تاريخ 6/3/2023: "يُطلب إليكم التعميم على جميع عناصر قوى الأمن الداخلي التابعين لكم أنه سيتم تسليم جميع العناصر بطاقات OMT خاصة لاستلام المساعدة الأميركية".

وبعد البحث والتدقيق، فقد تبيّن أنّ البرقية الأصلية التي جاءت مع الرقم 85605، حملت نصاً يشير إلى رفع نسبة الجهوزية إلى 100% في قطعات قوى الأمن الداخلي، وذلك بتاريخ 18/11/2019.

البرقية المزيفة:

البرقية الأصلية: