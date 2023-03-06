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لبنان

فيديو بطوليّ.. جندي لبناني يواجهُ عنصراً إسرائيلياً: "سد نيعك"!

Lebanon 24
06-03-2023 | 14:41
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق مواجهة مباشرة بين جندّي في الجيش اللبناني وعنصرٍ في الجيش الإسرائيلي، وذلك خلال حادثة خرق إسرائيلي للخط الأزرق في منطقة عيتا الشعب الجنوبية، أمس الأحد.
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وبحسب الفيديو، فقد قال العنصر اللبناني للعنصر العدو: "روح تخيب.. سد نيعك".
 
ويوم الأحد، تصدّى الجيش اللبناني لخرقٍ إسرائيلي للخط الأزرق في عيتا الشعب، وأجبر جنود العدو على التراجع باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي التفاصيل، بدأ العدو ورشة تحصين للسياج الشائك عند تلّة الراهب، قبالة بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل، وذلك بعد ورشات مماثلة عند وادي هونين والعديسة والمطلة.

وعند الظهر، خرقت دورية تابعة للعدو الإسرائيلي "الخط الأزرق قرب النقطة BP 13 (1) ـــ عيتا الشعب بمسافة متر واحد تقريباً"، فحضرت دورية من الجيش اللبناني و"أجبرت الدورية المعادية على التراجع إلى ما بعد الخط الأزرق باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة"، وفق بيان للجيش اللبناني.
 
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