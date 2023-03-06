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لبنان

"بلبلة" في سوق الدولار قبل ساعات.. ما سببها؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-03-2023 | 15:13
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كشفت معلومات "لبنان24" أنّ بعض الصَّرافين في السوق الموازية أبلغوا زبائنهم مؤخراً عن "انقطاع" عملات نقديّة بالدولار وتحديداً من فئة الـ5 و الـ10 دولارات.
 
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وبحسب المعلومات، فإنَّ الصرافين طلبوا من زبائنهم صرف أوراق الدولار "الصحيحة" الموجودة بحوزتهم، بذريعة أنه لا توجد أوراق نقدية من فئة الـ10 أو الـ5 لردّها إلى الزبون. فعلى سبيل المثال، إذا كان لدى الزبون مبلغ 20 دولاراً، فإنّ الصراف يقول بإنه لا أوراق نقدية من فئة الـ10 دولارات، وبالتالي يتمّ طلب صرف الـ20 دولاراً كاملة بالليرة اللبنانية.
 
وفي السّياق، قالت مصادر ناشطة في سوق الدولار لـ"لبنان24" إنّ "الأمر المذكور برزَ لدى الكثير من الصرافين خلال الساعات الأخيرة، ما أحدثَ بلبلةً في صفوف الزبائن وبين الصرافين من جهة أخرى، إذ طلبوا من بعضهم تأمين فراطة دولارات لتسيير العمل، لكنّ المتجاوبين كانوا قلّة". 
 
وأضافت: "عملياً، فإن هذا الأمر يستغله بعض الصرافين للحصول على أكبر قدرٍ من الدولارات بسعرٍ متدنٍّ، في حين أنّ المواطنين يكونون بذلك قد صرفوا ما بحوزتهم من أوراق نقدية على سعرٍ يحدده الصرافون بنسبة أدنى من السوق أصلاً".





المصدر: خاص "لبنان 24"

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