خبرٌ جديد يهمّكم عن جوازات السفر.. هذه تفاصيله

بثت قناة الـ"LBCI" تقريراً، اليوم الإثنين، تحدث عن الزحمة الخانقة التي شهدتها مراكز الأمن العام اليوم من قبل المواطنين الراغبين بالاستحصال على جوازات سفر، وذلك بعد إلغاء المنصة التي كانت معتمدة في وقت سابق.

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وأشار التقرير إلى أنّ تقديم الطلبات للحصول على جواز سفر جديد يكون بين الساعة 8 صباحاً والـ3 من بعد الظهر في أي مركز إقليمي للأمن العام، وأضاف: "في مخازن المديرية حالياً 800 ألف جواز سفر، وهذه الكمية من المفترض أن تكفي لعامين. وفي الوقت الراهن، فإنّ الأمن العام سيرفع إنتاج جوازات السفر من 2000 جواز يومياً إلى ما بين الـ2500 والـ3000، كما أنه سيتم إطلاق مناقصة شراء مليون و 100 ألف جواز جديد".

وأوضح التقرير أنّ 70% من الجوازات التي صدرت منذ نيسان الـ2021 لم تستخدم من قبل أصحابها، كما أنّ 25 ألف جوازٍ لم يتم استلامهم من مركز الأمن العام.

وخلال التقرير، تحدث العميد رمزي الرامي، رئيس دائرة العلاقات العامّة في المديرية العامة للأمن العام، وفنّد تفاصيل ترتبط بالمستندات التي يجب على المواطن اصطحابها معه للحصول على جواز سفر.

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