بعد تأجيل جلسة محاكمة منفذي جريمة أنصار.. الأهالي يستنكرون ويعتصمون

نفذ أهالي بلدة أنصار الجنوبية وقفة احتجاجية مساء اليوم في وسط البلدة، احتجاجاً على تأجيل جلسة محاكمة حسين جميل فياض، والسوري حسين الغنوشي، اللذين أقدما على القيام بجريمة قتل باسمة عباس وبناتها الثلاثة ريما وتالا ومنال وهم عائلة مختار بلدة انصار زكريا صفاوي في آذار 2022.ورفعت في الوقفة صور للمغدورات الـ4 ولافتات كتب على بعضها "كرمال ما يضيع الحق، الاعدام للمجرمين" و "الاعدام للمجرمين" و" محامي السفاح مجرم". كذلك، ردد المعتصمون هتافات تدين "ما حصل في جلسة المحاكمة اليوم في بيروت، إذ قرر القاضي تأجيل الجلسة للمجرمين تحت ذريعة احالتهم الى طبيب نفسي.

والقى والد العائلة المغدورة المختار زكريا صفاوي كلمة دعا فيها القضاء الى تنفيذ حكم الاعدام بالمجرمين، مطالبا بتنحي القاضي عن القضية لانحيازه الفاضح واسف لتأجيل الجلسة تحت حجة تحويل المتهم الى طبيب نفسي .

بدوره رئيس البلدية صلاح عاصي دعا الى الحكم بعدل بالقضية والقصاص من المجرمين، مطالبا القضاء والدولة باحقاق الحق ومحاسبة المجرمين ليكونوا عبرة لكل مجرم وخوفا من ان ياخذ كل انسان حقه بيده وتسود شريعة الغاب ، وابعاد الفتنة والمشاكل عن البلدة

كما القت امل عباس كلمة باسم عائلة المغدورات طالبت فيها باعدام قتلة امها شقيقاتها فورا.