بعد تأجيل جلسة محاكمة منفذي جريمة أنصار.. الأهالي يستنكرون ويعتصمون

والقى والد العائلة المغدورة المختار زكريا صفاوي كلمة دعا فيها القضاء الى تنفيذ حكم الاعدام بالمجرمين، مطالبا بتنحي القاضي عن القضية لانحيازه الفاضح واسف لتأجيل الجلسة تحت حجة تحويل المتهم الى طبيب نفسي .
بدوره رئيس البلدية صلاح عاصي دعا الى الحكم بعدل بالقضية والقصاص من المجرمين، مطالبا القضاء والدولة باحقاق الحق ومحاسبة المجرمين ليكونوا عبرة لكل مجرم وخوفا من ان ياخذ كل انسان حقه بيده وتسود شريعة الغاب ، وابعاد الفتنة والمشاكل عن البلدة
كما القت امل عباس كلمة باسم عائلة المغدورات طالبت فيها باعدام قتلة امها شقيقاتها فورا.