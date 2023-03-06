يتساءل المواطنون في العاصمة، لماذا لا تلجأ وزارة الاقتصاد إلى فرض تركيب عدادات على أصحاب المولدات الكهربائية، لتفادي دفع فاتورتين مرتفعتين، واحدة لمؤسسة الكهرباء والثانية للمولدات الخاصة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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