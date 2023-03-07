باسيل إلتقى مقرّبين من الحريري وجواب "صاعق" من الاخير

بعد تصدع علاقاته السياسية مع معظم القوى والاحزاب السياسية، حاول رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل إعادة ترتيب العلاقة بين "التيار الوطني الحر"و "تيار المستقبل"، وكانت لافتة الرسائل التي بعث بها الرئيس السابق العماد ميشال عون والنائب جبران باسيل باتجاه الرئيس سعد الحريري في محاولة لاعادة وصل ما انقطع بين الطرفين في السنوات الماضية.

وبحسب المعلومات، فإن باسيل التقى مقربين جدا من الحريري في الايام الماضية، في محاولة لاستنباض "الموقف المستقبلي" من "التيار الوطني الحر" وباسيل، الا ان اللقاءات التي شهدت الكثير من الود من قبل باسيل، لم يحصل الاخير منها على ما يبتغيه من مواقف يأمل أن يبني عليها مستقبلا في العلاقة مع المكوّن السنّي الابرز في البلد.

وبحسب المصادر، ما سمعه باسيل من كلام سلبي جعله يتوقف عن محاولات مد الجسور مع الحريري الذي أبلغ من يعنيهم الامر "أن مَنْ طعن مرة لن يطعن مرتين".