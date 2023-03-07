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لبنان

باسيل إلتقى مقرّبين من الحريري وجواب "صاعق" من الاخير

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-03-2023 | 01:15
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بعد تصدع علاقاته السياسية مع معظم القوى والاحزاب السياسية، حاول رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل إعادة ترتيب العلاقة بين "التيار الوطني الحر"و "تيار المستقبل"، وكانت لافتة الرسائل التي بعث بها الرئيس السابق العماد ميشال عون والنائب جبران باسيل باتجاه الرئيس سعد الحريري في محاولة لاعادة وصل ما انقطع بين الطرفين في السنوات  الماضية.

وبحسب المعلومات، فإن باسيل التقى مقربين جدا من الحريري في الايام الماضية، في محاولة لاستنباض "الموقف المستقبلي" من "التيار الوطني الحر" وباسيل، الا ان اللقاءات التي شهدت الكثير من الود من قبل باسيل، لم يحصل الاخير منها على ما يبتغيه من مواقف يأمل أن يبني عليها مستقبلا في العلاقة مع المكوّن السنّي الابرز في البلد.

وبحسب المصادر، ما سمعه باسيل من كلام سلبي جعله يتوقف عن محاولات مد الجسور مع الحريري الذي أبلغ من يعنيهم الامر "أن مَنْ طعن مرة لن يطعن مرتين".

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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