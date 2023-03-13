Advertisement

لبنان

اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة: مستمرون في تأدية رسالتنا التربوية

Lebanon 24
13-03-2023 | 17:12
A-
A+
Doc-P-1047071-638143461155852817.PNG
Doc-P-1047071-638143461155852817.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد "اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان"، في بيان، أنه لم يكن يوماً "غائباَ عن السمع ومتوانٍ عن القيام بواجبه خدمة للمصلحة التربوية والوطنية العليا"، مشيراً إلى أنه "ملتزم اليوم كما كلّ يوم بالوقوف جنباً الى جنب مع المعلمين تأميناً لحقوقهم وسعياً لما يشكّل الأفضل لهم وفق الإمكانات المتاحة في كلّ مؤسسة في ظلّ هذه الضائقة الاقتصادية الخانقة، وفي غياب كامل للدولة عن القيام بأقل واجباتها تجاه القطاع الخاص".
Advertisement
وأضاف: "إن الإتحاد مستمرٌّ بتأدية رسالته التربوية الملقاة على عاتقه إنطلاقاً من قناعته بحقّ المتعلم بإتمام برنامجه الدراسي كاملاً وتقديراً لتضحيات الأهل".
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
17:45 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:17 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:16 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:40 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2023-03-16
05:00 | 2023-03-16
04:14 | 2023-03-16
05:30 | 2023-03-16
05:27 | 2023-03-16
05:20 | 2023-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website