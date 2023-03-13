جلسة إستجواب سلامة غدا والمحكمة الدولية تطالب بتوقيف قتلة الحريري

تعقد جلسة استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة غدا الاربعاء في حضور وفد قضائي اوروبي، وصل الى لبنان امس. وكان القضاء اللبناني ابلغ الإثنين الحاكم بوجوب الحضور إلى جلسة استماع الأربعاء مع محققين أوروبيين، يزورون بيروت للمرة الثانية في إطار تحقيقات حول ثروته، وفق ما أفاد مسؤول قضائي وكالة فرانس برس. وفي حال مثول سلامة، ستكون المرة الأولى التي يستمع فيها قضاة أوروبيون إليه للاشتباه بضلوعه وشقيقه رجا في قضايا اختلاس.

وكتبت" اللواء": تترقب الاوساط على اختلافها، لا سيما المالية والمصرفية ما سيدور غداً، خلال مثول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة امام قاضية التحقيق الاول في بيروت شربل ابو سمرا في ضوء الاتهام الموجه اليه من المحامي العام الاستئنافي رجا حاموش بتهمة اختلاس وتبييض اموال مع أخيه رجا ومديرة مكتبه.

وفيما تأكد وصول القاضية الفرنسية Aude Buresi الى بيروت للمشاركة في جلسات الاستجواب، اذا عقدت، وسط معلومات متضاربة حول ما اذا كان سيسمح للوفد الاوروبي طرح اسئلة استجوابية على سلامة، او الاكتفاء بالاستماع الى اجوبته رداً على اسئلة المحقق اللبناني.

وكتبت" نداء الوطن" ايضا: كان باستطاعة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عدم حضور جلسة تحقيق معه دعاه اليها القاضي شربل أبو سمرا، وحدد غداً الأربعاء موعداً لها. وكان بإمكانه تقديم دفوع شكلية، إلا أن مصادر دبلوماسية أكدت لـ"نداء الوطن" أن "مراسلة فرنسية عاجلة وصلت لبنان، تطلب حضور القاضية أودي بوريسي الجلسة". حتى الأربعاء الماضي لم يكن الطلب مستجاباً، فاذا باتصال من خارج الحدود، بحسب المصادر عينها، "وإذا بالسيناريو يتغير بسرعة البرق مع الطلب من سلامة الحضور "لأن القصة مش مزحة" وفقاً للمصادر المعنية المتابعة. وبنهاية الأمر يفترض ان تعقد جلسات خلال يومي الخميس والجمعة للاستماع الى رياض سلامة وشقيقه بحضور القاضية الفرنسية.

أما ان المستنطق هو ابو سمرا وحده دون غيره، فتلك قصة لن تجري عملياً كما يسوق لها نظرياً وفقاً للمصادر التي تضيف: "فالقاضية بوريسي ستطرح ما تريد من اسئلة عبر ابو سمرا الذي أخذ تعليمات بالتعاون الكامل من دون التحجج بالسيادة واستقلالية التحقيق اللبناني عن الأوروبي".

ويذكر أنه سبق للقاضية الفرنسية ان استمعت الى كل دفاعات سلامة عبر محاميه في باريس وأبرزهم بيار أوليڤييه سور، وشكلت قناعات دفعتها لوضع صديقة رياض سلامة الأوكرانية في باريس آنا كازاكوڤا (والدة إبنة له) على قاب قوسين أو أدنى من الاتهام وطلب المحاكمة والسجن، لولا تنصل كازاكوڤا بجملتها الشهيرة "كل هذه العمليات والأصول (المشبوهة) لرياض، وانا لا علاقة لي بها".

وتشير المصادر إلى "أنه لا ينقص بوريسي الا رؤية رياض سلامة وجهاً لوجه أخيراً، وسماع أجوبته على بعض الأسئلة (الأفخاخ) المفصلية الكفيلة بتوجيه الاتهام اليه اذا كانت الأجوبة كتلك التي قدمها محاموه في باريس. وبين المفاجآت أنه بات بحوزة محققين أوروبيين مستندات دامغة على علاقة رياض سلامة بحصيلة عمولات شركة "فوري" مثل شيكات موقعة بالتجيير على ظهرها من حسابات رجا الى رياض سلامة. وعليه التبرير الصعب، ان لم يكن المستحيل".