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لبنان

انزلاق شاحنة وحادث سير... اليكم ما حدث على أوتوستراد القلمون

Lebanon 24
14-03-2023 | 01:34
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض شاحنة للانزلاق على المسلك الشرقي لأوتوستراد القلمون في طرابلس، كما افادت عن وقوع حادث سير بين سيارتين في المكان نفسه.
 
 
 
 
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حادث سير

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