بالدولار... اليكم تكلفة التنقل بالباصات في بعض المناطق اللبنانية

أفادت مندوبة "لبنان 24" ان بعض اصحاب الباصات، قاموا بتحديد تسعيرة جديدة لنقل الركاب في بعض مناطق لبنان، والتسعيرة الجديدة تم تحديدها بالدولار فجاءت على الشكل التالي:



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طرابلس... دورة 2.20$



طرابلس...جونية 2.5$



طرابلس...جبيل 2 $



طرابلس...بترون 1.50$



طرابلس... قلمون 1$



طرابلس... وادي خالد 2.50$



طرابلس... القبيات 2.50$



طرابلس... كواشرة 2$



طرابلس... تليل 1.60$



طرابلس... حلبا 1.20$



طرابلس... العبدة 1$.



طرابلس... المنية 0.6$



طرابلس... اكروم 3$.



طرابلس..الدبوسة 2.50$.



طرابلس...زغرتا 2$.



طرابلس...مخيم البارد.1.50$. طرابلس... كولا =2.50$طرابلس... دورة 2.20$طرابلس...جونية 2.5$طرابلس...جبيل 2 $طرابلس...بترون 1.50$طرابلس... قلمون 1$طرابلس... وادي خالد 2.50$طرابلس... القبيات 2.50$طرابلس... كواشرة 2$طرابلس... تليل 1.60$طرابلس... حلبا 1.20$طرابلس... العبدة 1$.طرابلس... المنية 0.6$طرابلس... اكروم 3$.طرابلس..الدبوسة 2.50$.طرابلس...زغرتا 2$.طرابلس...مخيم البارد.1.50$.