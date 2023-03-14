ما جديد إصابات "كورونا" في لبنان؟

اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته عن حالات كورونا ليوم امس تسجيل "94 اصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1233151، كما تم تسجيل حالة وفاة ".

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