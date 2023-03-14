نزيف في الرأس ورضوض مختلفة... اليكم ما حصل مع هذين الرجلين في البقاع الأوسط

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام عناصر من مركز البقاع الأوسط في برالياس التابع لجهاز الطوارئ والإغاثة، باسعاف رجلين في العقد الثالث من عمرهما بعد اصابتهما بنزيف في الرأس ورضوض مختلفة، جراء تعرضهما لحادث سير مروع.

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كما تم نقلهما الى مستشفى شتوره.