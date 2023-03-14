السفير السعودي يستكمل لقاءاته اليوم: هل تبدّل موقف المملكة؟

يواصل سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري اليوم جولته على المسؤولين اللبنانيين للتشاور بعد الموقف المستجد على صعيد العلاقات السعودية الايرانية.

ويواكب تحرك السفير السعودي لبنانيا، التحرك الخارجي لديبلوماسية المملكة، حيث قام وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود بزيارة الى فرنسا اجرى خلاها محادثات مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا .

وهذا الاجتماع هو الثالث بعد لقائهما في الرياض وفي اجتماع مجموعة العشرين، وتم خلاله "الاتفاق على تعزيز تعاون فرنسا والسعودية في الأمن والاستقرار الإقليميين ولا سيما في إيران، لبنان، اليمن والأراضي الفلسطينية". كما تمت "مناقشة أوجه تكثيف التنسيق المشترك تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين الصديقين"، وفق بيان رسمي.

وتشدد المصادر المطلعة على أن السعودية لا تزال تتمسك في تصريحات مسؤوليها بضرورة الوصول الى تسوية لبنانية لا تؤدي الى غلبة اي فريق على الآخر".

ولفتت المصادر الى "ان ما يشدد عليه سفير المملكة في لبنان في لقاءاته أن على اللبنانيين أن يبحثوا عن الافضل لهم ولمستقبل بلادهم، ولا مرشح تقف خلفه السعودية وتدعمه، بل هي تقف وراء اللبنانيين ورغبتهم في جمهورية تستعيد الثقة".