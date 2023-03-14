"أوجيرو": عطل في هذه المنطقة

أعلنت "أوجيرو" أن "عطلا طرأ على كابل الألياف الضوئية في سنترال جب جنين، مما أدى الى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة".

وقالت عبر "توتير": "تعمل فرقنا على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة".