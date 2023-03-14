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لبنان

ارتفاع اضافي في أسعار المحروقات... اليكم آخر الأرقام

Lebanon 24
14-03-2023 | 03:10
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صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الثلاثاء، جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل الآتي:

95: 1771.000 (+58000)
98: 1813.000 (+59000)
DL: 1680.000 (+54000)
Gz: 1193.000 (+31000)
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