ارتفاع اضافي في أسعار المحروقات... اليكم آخر الأرقام

صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الثلاثاء، جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل الآتي:



95: 1771.000 (+58000)

98: 1813.000 (+59000)

DL: 1680.000 (+54000)

Gz: 1193.000 (+31000)

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