19
o
بيروت
21
o
طرابلس
5
o
صور
21
o
جبيل
1
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
21
o
بشري
20
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"الوطني الحر" يقف على حافة العزل السياسي
ايناس كريمة Enass Karimeh
|
Lebanon 24
14-03-2023
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
في ظل التوترات الحاصلة في الداخل اللبناني وبالتوازي مع ما يحكى عن تسويات اقليمية جدية، بات السؤال يُطرح حول امكان استمرار "التيار الوطني الحر" بسياسته الحالية التي لا تفتح أمامه أي أفق للتقدم السياسي في المرحلة المقبلة، خصوصاً انه بات على خصومة كبيرة مع مختلف القوى السياسية المحلية.
Advertisement
كاد "الوطني الحر" في السنوات الماضية، وقبل اندلاع حراك 17 تشرين، أن يستعيد جزءاً من علاقاته السياسية مع القوى المختلفة، سيما وأنه عقد تفاهماً مع رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري في ظل تحالف متين مع "حزب الله" وتسوية رئاسية مع "القوات اللبنانية"، غير أن كل هذه التفاهمات سقطت بالضربة القاضية بعد خلافه مع "القوات" الذي تلاه "خصام" مع الحريري لم يترك فيه رئيس "التيار" جبران باسيل خطّاً للعودة.
وإذ بقي "حزب الله" الحليف الوحيد لـ "التيار" في الساحة اللبنانية "والذي يشكّل وزناً كبيراً في المعادلة السياسية، احتمى "التيار" به من الانهيار السياسي الكامل، حتى أن إحدى أهم ظروف الحفاظ على عهد رئيس الجمهورية ميشال عون وعدم سقوطه خلال الحراك الشعبي، كانت موقف "الحزب" الحاسم في هذا الامر. لكن باسيل سلك أيضاً طريق الخلاف معه في الاسابيع الماضية، الامر الذي زعزع قواعد التفاهم بين الفريقين وبات "التيار" في عزلة شبه كاملة خصوصاً أن هذا التفاهم أنهى علاقته مع معظم القوى المسيحية بالتوازي مع خلاف قديم وعميق مع كل من "حركة امل" و"الحزب التقدمي الاشتراكي"، ولا يبدو اليوم أن باسيل ينوي إيجاد حلول سريعة للخلاف مع "الحزب"، ما ينبىء باستمراره لفترة طويلة.
لكن المناخ التسووي الذي بدأ يظهر في المنطقة قد ينعكس بعد مدة بشكل او بآخر على الساحة اللبنانية، ما يعني ان التسوية مقبلة بغض النظر عن توازناتها وكيفية تطبيقها وخروجها الى العلن، ومما لا شك فيه أن هذه التسوية ستضم الفرقاء الاقوياء في لبنان وسيتم اخراج الاطراف الضعيفة التي تبعد نفسها بنفسها عن طاولة التسويات، وهذه، كما هو معلوم، طبيعة كل التسويات في العالم.
وبحسب مصادر سياسية مطلعة فإن بقاء "التيار" معزولاً ورافضاً لأي تفاهم مع اي قوى سياسية سواء في الملف الرئاسي أو في استحقاقات اخرى سيجعله طرفاً ضعيفاً عاجزاً عن المعارضة الجدية والمؤثرة في المرحلة المقبلة، وغير قادر على المشاركة في السلطة. فهل سيتمكن "التيار" من الحفاظ على واقعه الشعبي والسياسي في حال خروجه بشكل نهائي من السلطة بعد اعتياده على التحكم بمفاصل الحكم في السنوات الماضية الست؟ وما هي خطّته البديلة!
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هزّة جديدة شعر بها بعض سكان المتن مساء اليوم.. كم بلغت قوّتها؟
Lebanon 24
هزّة جديدة شعر بها بعض سكان المتن مساء اليوم.. كم بلغت قوّتها؟
17:45 | 2023-03-15
15/03/2023 05:45:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أثار الهلع... جسم غريب ظهر في سماء سوريا فهل هي "نهاية العالم" (فيديو)
Lebanon 24
أثار الهلع... جسم غريب ظهر في سماء سوريا فهل هي "نهاية العالم" (فيديو)
13:17 | 2023-03-15
15/03/2023 01:17:19
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع كبير في دولار السوق الموازية.. هذا ما سجّله مساء اليوم!
Lebanon 24
إرتفاع كبير في دولار السوق الموازية.. هذا ما سجّله مساء اليوم!
15:16 | 2023-03-15
15/03/2023 03:16:10
Lebanon 24
Lebanon 24
اليكم تسعيرة السوق الموازية عصرا.. هل انخفض الدولار؟
Lebanon 24
اليكم تسعيرة السوق الموازية عصرا.. هل انخفض الدولار؟
10:40 | 2023-03-15
15/03/2023 10:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الاسرائيليون يتخوفون من موعد الزلزال الكبير المرتقب.. خبير يحذر: 93% من المباني ستنهار
Lebanon 24
الاسرائيليون يتخوفون من موعد الزلزال الكبير المرتقب.. خبير يحذر: 93% من المباني ستنهار
09:15 | 2023-03-15
15/03/2023 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ايناس كريمة Enass Karimeh
@EnassKarimeh
Lebanese journalist, social media activist and communication enthusiast
أيضاً في لبنان
05:30 | 2023-03-16
"مئوية الدولار" تعمّق الأزمات.. استراتيجية "الإنكار" لم تعد تنفع!
05:00 | 2023-03-16
هل يتراجع "الثنائي الشيعي" عن دعم فرنجية؟!
04:14 | 2023-03-16
ميقاتي وصل إلى حاضرة الفاتيكان للقاء قداسة البابا فرنسيس (فيديو)
05:49 | 2023-03-16
بعد وفاة مدرس جراء الاعتداء عليه بسبب خلافات.. مناشدة من رئيس بلدية البيرة
05:30 | 2023-03-16
طابورٌ جديد "غير شكل" يظهر في لبنان.. شاهدوا الصورة
05:27 | 2023-03-16
صرّاف و "زبون" يتعرضان للسرقة... هذا ما حصل في الحازمية (فيديو)
فيديو
سجال مباشر واشتباك كلامي بين ضيف تركي ومقدم سوري.. شاهدوا ماذا حصل بينهما (فيديو)
Lebanon 24
سجال مباشر واشتباك كلامي بين ضيف تركي ومقدم سوري.. شاهدوا ماذا حصل بينهما (فيديو)
02:30 | 2023-03-16
16/03/2023 11:56:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خسارة 70% من شعرها.. الفنانة اللبنانية الشهيرة تُعلن شفاءها من سرطان الثدي وهذا ما تحضّر له
Lebanon 24
بعد خسارة 70% من شعرها.. الفنانة اللبنانية الشهيرة تُعلن شفاءها من سرطان الثدي وهذا ما تحضّر له
03:02 | 2023-03-15
16/03/2023 11:56:34
Lebanon 24
Lebanon 24
تألقت بفستان شفاف: الجمهور "يُحاصر" نانسي عجرم في مونتريال.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
تألقت بفستان شفاف: الجمهور "يُحاصر" نانسي عجرم في مونتريال.. ما القصة؟ (فيديو)
01:25 | 2023-03-14
16/03/2023 11:56:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact