جرادي: الأزمة ليست بالأسماء بل في الغياب الكليّ للإرادة السياسية

أسف النائب الياس جرادي لتعويل الطبقة السياسية على الاتفاقات الاقليمية لإخراج لبنان من أزمته الرئاسية، في حين أنّ على الجميع السعي الى اتفاق لبناني لبناني يكون كفيلاً بوضع حدّ للنزف الداخلي.

ورحّب جرادي في حديث الى "صوت كل لبنان" بأي تقارب بين الأطراف الإقليمية.

Advertisement

واستبعد أن يكون للتقارب الإيراني- السعودي أي انعكاس مباشر على الأزمة اللبنانية، لأنّ لدى الطرفين أولويات أخرى داعيا الى الاستفادة من الأجواء الايجابية والدفع باتجاه حوار لبناني بنّاء.

ورأى جرادي أنّ المواصفات التي حددها السفير السعودي لهوية الرئيس العتيد، لا تختلف عمّا يطالب به معظم اللبنانيين، مشيرا الى انّ الأزمة ليست في الأسماء بل في الغياب الكليّ للإرادة السياسية.