موسى: لا حل إلا بالحوار من أجل التوصل الى انتخاب رئيس

أكد النائب ميشال موسى أنّ الاتفاق السعودي - الإيراني أرخى أجواء إيجابية داخليا.

ودعا موسى في حديث الى "صوت كل لبنان" الى التقاط الفرص والذهاب نحو الحوار من أجل الخروج من الأزمة، إذ لا سبيل الا الحوار من أجل التوصل الى انتخاب رئيس.

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واشار الى أنّ لكل طرف وجهة نظر مختلفة من الاستحقاق وتبديل المواقف ليس بالأمر السهل، ولكن على الأطراف كافة ويجب السعي الى نقاش بنّاء من أجل تقريب وجهات النظر والذهاب باتجاه الحلّ.

وأكد أن ترشيح الرئيس نبيه بري لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية جدي، وهو يسعى لانجاح هذا الترشيح علما أنّ السعي الأساسي هو لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

واعتبر موسى أنه بصرف النظر عن أي أسماء تطرح، مشيرا الى أن المطلوب هو الاتفاق على مواصفات الرئيس العتيد من أجل المرحلة المقبلة المتعلقة اولا بالوضع المعيشي المتردي إضافة الى الرؤية السياسية التي تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المرحلة.