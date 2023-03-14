Advertisement

لبنان

جعجع بحث مع وفد الرهبانية اللبنانية المارونية الأوضاع

Lebanon 24
14-03-2023 | 04:05
A-
A+
Doc-P-1047186-638143851019275213.jpg
Doc-P-1047186-638143851019275213.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الأباتي هادي محفوظ يرافقه أعضاء مجمع الرئاسة العامة في الرهبانية: النائب العام الأب البروفسور جورج حبيقة والمدبرون العامون الآباء: ميشال أبو طقة، جوزيف قمر، طوني فخري وجوني مارون، في حضور رئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية في الحزب أنطوان مراد.
Advertisement
 
 
وتم البحث خلال اللقاء في الشؤون العامة في البلاد وسبل مواجهة الأوضاع الصعبة، ولا سيما على الصعيدين الاجتماعي والتربوي. (الوكالة الوطنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
17:45 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:17 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:16 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:40 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2023-03-16
05:00 | 2023-03-16
04:14 | 2023-03-16
05:49 | 2023-03-16
05:30 | 2023-03-16
05:27 | 2023-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website