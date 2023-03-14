جعجع بحث مع وفد الرهبانية اللبنانية المارونية الأوضاع

التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الأباتي هادي محفوظ يرافقه أعضاء مجمع الرئاسة العامة في الرهبانية: النائب العام الأب البروفسور جورج حبيقة والمدبرون العامون الآباء: ميشال أبو طقة، جوزيف قمر، طوني فخري وجوني مارون، في حضور رئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية في الحزب أنطوان مراد.
وتم البحث خلال اللقاء في الشؤون العامة في البلاد وسبل مواجهة الأوضاع الصعبة، ولا سيما على الصعيدين الاجتماعي والتربوي. (الوكالة الوطنية)