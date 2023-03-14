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لبنان

نفذا أكثر من 15 عملية سرقة دراجة آليّة في المنية.. هكذا تم توقيفهما

Lebanon 24
14-03-2023 | 04:01
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أعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي في بيان انه في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات للحدّ من عمليات سرقة السّيارات والدراجات الآليّة في مختلف المناطق اللبنانية، وملاحقة المتورطين فيها وتوقيفهم، وبنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية، رصدت القطعات المختصّة في الشّعبة نشاط عصابة يقوم أفرادها بتنفيذ عمليات سرقة دراجات آلية في بلدة المنية الشمالية.

 

ومن خلال الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت الشّعبة الى تحديد هويّة منفذَي عمليات السّرقة المذكورة، وهما كلٌّ من:

 

- ي. ق. (مواليد عام 1997، سوري)

 

- خ. ج. (مواليد عام 1995، سوري) وهو مطلوب بجرائم سرقة وإقامة غير مشروعة

 

وأعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهما وتوقيفهما.

 

بتاريخ 6-3-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من نصب كمينٍ محكمٍ في البلدة ذاتها، أسفر عن توقيفهما.

 

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة تنفيذهما أكثر من /15/ عملية سرقة دراجة آليّة في المنية، كما اعترفا بقيامهما ببيعها لأحد الأشخاص، العمل جارٍ لتوقيفه.

 

وأجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

 

 

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