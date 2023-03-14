كم أصبح سعر طن الترابة السوداء؟

أصدرت وزارة الصناعة بياناً حددت فيه "سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بـ 7.800.000 ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر اعتباراً من غد الأربعاء ١٥/٣/٢٠٢٣ ولغاية الثلثاء ٢١/٣/٢٠٢٣ ضمنا. لا يشمل السعر أعلاه الضريبة على القيمة المضافة. وستحدد الوزارة سعر طن الترابة السوداء ببيانات تصدرها أسبوعيا". (الوكالة الوطنية)

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