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لبنان

كم أصبح سعر طن الترابة السوداء؟

Lebanon 24
14-03-2023 | 04:03
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أصدرت وزارة الصناعة بياناً حددت فيه "سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بـ 7.800.000 ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر اعتباراً من غد الأربعاء ١٥/٣/٢٠٢٣ ولغاية الثلثاء ٢١/٣/٢٠٢٣ ضمنا. لا يشمل السعر أعلاه الضريبة على القيمة المضافة. وستحدد الوزارة سعر طن الترابة السوداء ببيانات تصدرها أسبوعيا". (الوكالة الوطنية)
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