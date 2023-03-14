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لبنان

قيادة الجيش نعت العقيد فادي نصر الدين

Lebanon 24
14-03-2023 | 04:42
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نعت قيادة الجيش - مديرية التوجيه العقيد فادي نصر الدين، الذي توفي بتاريخ 13/3/ 2023، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد: 19/10/ 1970 - عين الرمانة - بعبدا.
- تطوع في الجيش بتاريخ 4/1/ 1993، ورقي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1/8/1995، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عقيد اعتبارا من 1/7/ 2017.
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- حائز أوسمة عدة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته مرات عدة.
- تابع  دورات دراسية عدة في الداخل والخارج.
- متأهل وله ولدان.
ينقل الجثمان بتاريخ 14/3/2023 الساعة 10.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى بلدته الزعرورية - إقليم الخروب، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه عقب صلاة العصر ويوارى في الثرى في جبانة البلدة.
تقبل التعازي قبل الدفن في منزله في حي القصيبة، وبتاريخي 15و16 /3/2023 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 في خلية مسجد البلدة وبتاريخ 17/3/ 2023 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 في مسجد الخاشقجي - (قاعة البرغوت) - بيروت.
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