قيادة الجيش نعت العقيد فادي نصر الدين

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نعت قيادة الجيش - مديرية التوجيه العقيد فادي نصر الدين، الذي توفي بتاريخ 13/3/ 2023، وفي ما يلي نبذة عن حياته:- من مواليد: 19/10/ 1970 - عين الرمانة - بعبدا.- تطوع في الجيش بتاريخ 4/1/ 1993، ورقي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1/8/1995، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عقيد اعتبارا من 1/7/ 2017.- حائز أوسمة عدة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته مرات عدة.- تابع دورات دراسية عدة في الداخل والخارج.- متأهل وله ولدان.ينقل الجثمان بتاريخ 14/3/2023 الساعة 10.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى بلدته الزعرورية - إقليم الخروب، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه عقب صلاة العصر ويوارى في الثرى في جبانة البلدة.تقبل التعازي قبل الدفن في منزله في حي القصيبة، وبتاريخي 15و16 /3/2023 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 في خلية مسجد البلدة وبتاريخ 17/3/ 2023 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 في مسجد الخاشقجي - (قاعة البرغوت) - بيروت.