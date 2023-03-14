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لبنان

تعيين رئيس جديد لجامعة بيروت العربية

Lebanon 24
14-03-2023 | 05:27
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قرر مجلس أمناء وقف البر والإحسان في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/3/2023 تعيين البروفسور وائل نبيل عبد السلام رئيسا لجامعة بيروت العربية لمدة أربع سنوات ابتداء من أول أيلول 2023. وجاء قرار التعيين بناء على نظامي مجلس أمناء الوقف والجامعة وبعد دراسة قائمة من المرشحين بناء على اتفاقية التعاون بين مجلس الأمناء وجامعة الإسكندرية".

وتابع بيان صادر عن مجلس أمناء وقف البر والإحسان: "البروفسور عبد السلام هو من مواليد 1970، حاز على الدكتوراه في الطب والجراحة من جامعة الإسكندرية عام 2004، وهو أستاذ في قسم الجراحة العامة منذ العام  2015. اما تخصصه الدقيق فهو في جراحات الكبد والمرارة والبنكرياس وفي جراحات المناظير المتقدمة، وهو عضو في العديد من الجمعيات العلمية. تابع العديد من الدورات التدريبية في كل من إيطاليا وجنوب افريقيا وألمانيا وفرنسا وغيرها، وشغل منصب عميد كلية الطب في جامعة الإسكندرية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الحكومية، ثم نائبا لرئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب قبل تعيينه رئيسا لجامعة بيروت العربية. وسيكون البروفسور عبد السلام الرئيس الثالث عشر لجامعة بيروت العربية منذ إنشائها عام 1960".

وأشار إلى انه "تم يوم الاثنين في القاهرة ، التوقيع على تجديد اتفاقية التعاون بين مجلس أمناء وقف البر والإحسان وجامعة الاسكندرية لمدة خمس سنوات،  وقد تم التوقيع في مكتب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور وحضوره، ووقّع الاتفاقية عن الجانب اللبناني رئيس مجلس أمناء وقف البر والإحسان الدكتور عمار الحوري، وعن الجانب المصري رئيس جامعة الإسكندرية البروفسور عبد العزيز قنصوة ، في حضور الوزير المفوض كامل جلال ممثلا وزارة الخارجية المصرية و البروفسور  عبد السلام، إضافة الى وفد من مجلس أمناء الوقف".

 

 

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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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